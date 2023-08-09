Чемпионская награда. Шахтер передал золотую медаль УПЛ защитнику Украины, который получил тяжелые травмы головы — фото 9 августа, 16:13 Виталий Шумей вместе с отцом Сергеем Федоровичем (Фото:ФК Шахтер)

Военный Виталий Шумей получил от «горняков» именную футболку и золотую медаль чемпионата Украины по футболу.

Герой вместе с отцом Сергеем Федоровичем проходит реабилитацию в Университетском госпитале Институт Гуттманна в Барселоне при поддержке ФК Шахтер.

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Напомним, что во время полномасштабного российского вторжения Виталий получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Сейчас он уже произнес несколько слов и самостоятельно поднимает голову.

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Ранее Шахтер передал золотую медаль УПЛ раненому на войне брату игрока своего клуба Марьяна Шведа.