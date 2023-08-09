Чемпионская награда. Шахтер передал золотую медаль УПЛ защитнику Украины, который получил тяжелые травмы головы — фото
Виталий Шумей вместе с отцом Сергеем Федоровичем (Фото:ФК Шахтер)
Военный Виталий Шумей получил от «горняков» именную футболку и золотую медаль чемпионата Украины по футболу.
Герой вместе с отцом Сергеем Федоровичем проходит реабилитацию в Университетском госпитале Институт Гуттманна в Барселоне при поддержке ФК Шахтер.
Напомним, что во время полномасштабного российского вторжения Виталий получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Сейчас он уже произнес несколько слов и самостоятельно поднимает голову.
Ранее Шахтер передал золотую медаль УПЛ раненому на войне брату игрока своего клуба Марьяна Шведа.