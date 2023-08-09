Чемпионская награда. Шахтер передал золотую медаль УПЛ защитнику Украины, который получил тяжелые травмы головы — фото

9 августа, 16:13
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Виталий Шумей вместе с отцом Сергеем Федоровичем (Фото:ФК Шахтер)

Виталий Шумей вместе с отцом Сергеем Федоровичем (Фото:ФК Шахтер)

Военный Виталий Шумей получил от «горняков» именную футболку и золотую медаль чемпионата Украины по футболу.

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Герой вместе с отцом Сергеем Федоровичем проходит реабилитацию в Университетском госпитале Институт Гуттманна в Барселоне при поддержке ФК Шахтер.

ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Напомним, что во время полномасштабного российского вторжения Виталий получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Сейчас он уже произнес несколько слов и самостоятельно поднимает голову.

Видео дня

Ранее Шахтер передал золотую медаль УПЛ раненому на войне брату игрока своего клуба Марьяна Шведа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Украинские военные Ранения ФК Шахтер Война России против Украины

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