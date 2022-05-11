«Пора и нам уже «поздравить». Экс-звезда сборной Украины по футболу призвал нанести ракетный удар по России 11 мая, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Воронин активно призывает остановить президента России Владимира Путина (Фото:Фото: Sport.ua)

Экс-звезда сборной Украины по футболу Андрей Воронин призвал нанести ракетный удар по России.



Бывший форвард опубликовал в сторис Instagram короткий ролик, в котором сообщалось об обстрелах его родного города — Одессы.

«Вот так „русский мир“ поздравил город-герой Одессу с девятым мая», — сказал на видео мэр Геннадий Труханов.

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«Пора нам уже поздравить!» — написал в комментарии к посту экс-футболист.

Фото: Андрей Воронин via Instagram

Ранее Андрей жестким сообщением отреагировал на обстрелы Одессы.

Осенью 2020 года Воронин был назначен помощником главного тренера московского Динамо. Сразу после начала войны в Украине, развязанной Россией, он покинул РФ.

Позже стало известно, что Андрей разорвал контракт с московским клубом.

Ныне Воронин активно призывает остановить президента России Владимира Путина и предоставить Украине больше вооружения для своей защиты.

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