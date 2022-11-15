«Ноги еще помнят». Звезда украинского футбола сделал дубль в матче легенд мирового футбола — видео

15 ноября, 16:42
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Видео со своими голами Воронин поделился в Instagram (Фото:Андрей Воронин via Facebook)

Видео со своими голами Воронин поделился в Instagram (Фото:Андрей Воронин via Facebook)

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин сделал дубль в благотворительном матче легенд мирового футбола.

Встреча проводилась под девизом «За мир». На поле друг другу противостояли белая и синяя команды.

Участие в поединке приняли как действующие игроки, так и легенды прошлого — Роналдиньо, Христо Стоичков, Эрик Абидаль, Генрих Мхитарян, Чиро Иммобиле, Иван Ракитич, Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Мирослав Клозе, Робер Пирес и другие.

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Воронин играл за синюю команду, которая и одержала победу в матче со счетом 4:3. Сам Андрей сделал в игре дубль.

Видео со своими голами украинец поделился в Instagram. В комментарии к ролику он написал: «Ноги еще помнят».

Ранее Воронин заявил, что завершил карьеру из-за травм вопреки своему желанию.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Мирослав Клозе Благотворительность Видео Андрей Воронин Роналдиньо Джанлуиджи Буффон

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