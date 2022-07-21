Ворскла — АИК. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

21 июля, 11:29
Ворскла проведет домашний матч в Швеции (Фото:ФК Ворскла via Facebook)

Ворскла проведет домашний матч в Швеции (Фото:ФК Ворскла via Facebook)

НВ представляет анонс поединка 2-го раунда квалификации Лиги конференций между Ворсклой и АИКом.

Матч Ворскла (Украина) — АИК (Швеция) состоится сегодня, 21 июля, в 20:00 по киевскому времени в шведском Стокгольме на стадионе Теле2 Арена.

Прямую трансляцию поединка покажут YouTube-каналы Ворсклы и EspresoTV.

Видео дня

Что нужно знать про Ворсклу перед матчем:

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Оба матча против АИКА пройдут в Стокгольме, но на разных стадионах (Фото:ФК Ворскла) Стало известно, где клуб украинской Премьер-лиги сыграет домашний матч в квалификации Лиги конференций
  • заняла 5-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
  • проведет первый официальный поединок в 2022 году;
  • в двух летних товарищеских матчах потерпело одно поражение и одержало одну победу.

Что нужно знать про АИК перед матчем:

  • занял 2-ю позицию в прошлом сезоне шведского чемпионата, уступив чемпиону Мальме по дополнительным показателям;
  • идет на 3-м месте в текущей кампании шведской лиги;
  • потерпел одно поражение в четырех последних поединках при одной победе.

Ориентировочные составы:

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу — Пуцлин, Челядин — Кравчук, В.Тилль, Олейник — Степанюк

АИК: Нордфельдт — Лустиг, Папаяниопулос, Милошевич, Отьено — Эльбузеди, Ларссон, Хуссейн, Ринг — Гвидетти, Стефанелли

Если полтавская команда пройдет во 2-м раунде квалификации шведский АИК, то в следующем круге сыграет с Вальмиерой (Латвия) или Шкендией (Северная Македония).

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Теги:   Футбол ФК Ворскла Лига конференций

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