Стало известно, где клуб украинской Премьер-лиги сыграет домашний матч в квалификации Лиги конференций

21 июня, 20:44
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Оба матча против АИКА пройдут в Стокгольме, но на разных стадионах (Фото:ФК Ворскла)

Оба матча против АИКА пройдут в Стокгольме, но на разных стадионах (Фото:ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матчи состоятся 21 и 27 июля в Стокгольме - на стадионах Стокгольм Арена и Френдс Арена соответственно.

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С просьбой провести оба поединка в Стокгольме Ворскла и АИК обратились в Шведский футбольный союз, который поддержал такое решение.

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По итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги, которая из-за вторжения РФ была завершена досрочно, Ворскла заняла пятое место.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Ворскла Лига конференций

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