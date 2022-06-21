Стало известно, где клуб украинской Премьер-лиги сыграет домашний матч в квалификации Лиги конференций 21 июня, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Оба матча против АИКА пройдут в Стокгольме, но на разных стадионах (Фото:ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.



Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матчи состоятся 21 и 27 июля в Стокгольме - на стадионах Стокгольм Арена и Френдс Арена соответственно.

С просьбой провести оба поединка в Стокгольме Ворскла и АИК обратились в Шведский футбольный союз, который поддержал такое решение.

Видео дня

По итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги, которая из-за вторжения РФ была завершена досрочно, Ворскла заняла пятое место.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.