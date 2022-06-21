Стало известно, где клуб украинской Премьер-лиги сыграет домашний матч в квалификации Лиги конференций
Оба матча против АИКА пройдут в Стокгольме, но на разных стадионах (Фото:ФК Ворскла)
Полтавская Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Матчи состоятся 21 и 27 июля в Стокгольме - на стадионах Стокгольм Арена и Френдс Арена соответственно.
С просьбой провести оба поединка в Стокгольме Ворскла и АИК обратились в Шведский футбольный союз, который поддержал такое решение.
По итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги, которая из-за вторжения РФ была завершена досрочно, Ворскла заняла пятое место.
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