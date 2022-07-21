Ворскла принесла первую победу украинским клубам в официальных матчах в 2022 году — видео

21 июля, 23:06
Ворскла дожала АИК (Фото:ФК Ворскла via Facebook)

Ворскла дожала АИК (Фото:ФК Ворскла via Facebook)

Ворскла обыграла шведский АИК 3:2 в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций и одержала первую для украинских клубов победу в официальных играх в 2022 году.

Полтавская команда, которая выступала в роли хозяев формально на своем поле в Стокгольме, открыла счет на 4-й минуте — отличился Руслан Степанюк.

АИК сумел восстановить равновесие на 17-м обороте секундной стрелки благодаря голу Николаса Стефанелли, но через семь минут Юрий Козыренко снова вывел Ворсклу вперед.

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Шведский коллектив еще раз сравнял счет в конце первого тайма, однако последнее слово осталось за украинским клубом, победу которому на исходе часа игры с лишним принес Артем Челядин.

Ответный поединок состоится 27 июля на стадионе АИКа.

Ворскла — АИК 3:2
Голи: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 — Стефанелли, 17, Ларссон, 44

https://www.youtube.com/watch?v=PpXSjOMhGwo

Если полтавская команда пройдет во 2-м раунде квалификации шведский АИК, то в следующем круге сыграет с Вальмиерой (Латвия) или Шкендией (Северная Македония).

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Ворскла Лига конференций

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