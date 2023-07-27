Ворскла — Дила: прямая трансляция матча Лиги конференций — видео 27 июля, 19:52 Матч ЛК (Фото:скришот)

В субботу, 27 июля, полтавский клуб сыгрет первый матч еврокубкового сезона против соперника из Грузии.



Игра начнется в 20:30 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале полтавчан.

ВОРСКЛА — ДИЛА: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Дила — грузинский футбольный клуб из Гори. Клуб основан в 1949 году. В чемпионате Грузии клуб провел в общей сложности 21 сезон. Лучший результат — чемпионский титул в сезоне 2014/15.

Видео дня

В прошлом сезоне Дила заняла третье место в чемпионате Грузии. Тренирует ее украинский специалист Андрей Демченко.

Кто фаворит? В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Ворсклы — 2.23, ничья — 3.30, победа Дилы — 3.60. Котировки на проход: Ворскла — 1.77, Дила — 2.10.

Напомним, в квалификации Лиги чемпионов Днепр-1 проиграл Панатинаикосу.