Динамо одержало волевую победу над Ворсклой и сохранило призрачные шансы на чемпионство в украинской Премьер-лиге
Динамо занимает четвертое место в УПЛ (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо обыграло полтавскую Ворсклу со счетом 2:1 в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.
Ворскла первой открыла счет после точного удара Степанюка на 13-й минуте. Динамовцам быстро удалось отыграться — на 24-й минуте отличился Ванат.
На старте второго тайма Бенито отправил в ворота полтавского клуба второй мяч и принес киевлянам волевую победу.
Несмотря на победу, Динамо осталось на четвертом месте и имеет призрачные шансы на чемпионство, отставая от лидера Шахтера на 12 очков.
Ворскла занимает седьмую строчку и борется за попадание в еврокубки.
Ворскла — Динамо 1:2
Голы: Степанюк, 13 — Ванат, 24, Бенито, 48
Турнирная таблица
Накануне донецкий Шахтер победил Минай (1:0) на пути к чемпионству в украинской Премьер-лиге.