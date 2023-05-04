Динамо одержало волевую победу над Ворсклой и сохранило призрачные шансы на чемпионство в украинской Премьер-лиге

4 мая, 17:52
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Динамо занимает четвертое место в УПЛ (Фото:ФК Динамо)

Динамо занимает четвертое место в УПЛ (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо обыграло полтавскую Ворсклу со счетом 2:1 в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Ворскла первой открыла счет после точного удара Степанюка на 13-й минуте. Динамовцам быстро удалось отыграться — на 24-й минуте отличился Ванат.

На старте второго тайма Бенито отправил в ворота полтавского клуба второй мяч и принес киевлянам волевую победу.

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Несмотря на победу, Динамо осталось на четвертом месте и имеет призрачные шансы на чемпионство, отставая от лидера Шахтера на 12 очков.

Ворскла занимает седьмую строчку и борется за попадание в еврокубки.

Ворскла — Динамо 1:2
Голы: Степанюк, 13 — Ванат, 24, Бенито, 48

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне донецкий Шахтер победил Минай (1:0) на пути к чемпионству в украинской Премьер-лиге.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) ФК Ворскла

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