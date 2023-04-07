Ворскла прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в украинской Премьер-лиге — видео

7 апреля, 17:00
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Ворскла не побеждала с 19 ноября 2022 года (Фото:ФК Ингулец)

Ворскла не побеждала с 19 ноября 2022 года (Фото:ФК Ингулец)

Полтавская Ворскла на своем поле со счетом 1:0 обыграла Ингулец в стартовом матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Победный гол в матче забил Кравец, который отличился на 49-й минуте, отправив мяч в сетку ударом головой после скидки Скляра.

Таким образом, Ворскла прервала пятиматчевую серию без побед.

Видео дня

В последний раз полтавский клуб побеждал в официальном матче 19 ноября прошлого года, когда обыграл Колос (2:1).

Ворскла поднялась в турнирной таблице УПЛ на восьмое место, тогда как Ингулец — девятый.

Ворскла — Ингулец — 1:0
Гол: Кравец, 49

https://www.youtube.com/watch?v=75YfiE0IBig&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Ворскла разгромно уступила Александрии (0:3).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Ворскла ФК Ингулец

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