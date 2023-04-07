Ворскла прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в украинской Премьер-лиге — видео
Ворскла не побеждала с 19 ноября 2022 года (Фото:ФК Ингулец)
Полтавская Ворскла на своем поле со счетом 1:0 обыграла Ингулец в стартовом матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.
Победный гол в матче забил Кравец, который отличился на 49-й минуте, отправив мяч в сетку ударом головой после скидки Скляра.
Таким образом, Ворскла прервала пятиматчевую серию без побед.
В последний раз полтавский клуб побеждал в официальном матче 19 ноября прошлого года, когда обыграл Колос (2:1).
Ворскла поднялась в турнирной таблице УПЛ на восьмое место, тогда как Ингулец — девятый.
Ворскла — Ингулец — 1:0
Гол: Кравец, 49
Турнирная таблица
В предыдущем туре УПЛ Ворскла разгромно уступила Александрии (0:3).