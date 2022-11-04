Чемпионат Украины. Ворскла победила Львов и обошла Динамо в турнирной таблице — видео 4 ноября, 14:54 Ворскла набрала 14 очков (Фото:ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла победила Львов в стартовом матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.



Встреча завершилась со счетом 1:0. В начале второго тайма полтавчане открыли счет после подачи углового и результативного удара головой в исполнении Василия Кравца.

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Забить Ворскла могла и раньше, однако перед перерывом Владлен Юрченко не реализовал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки отбил Александр Ильющенков.

Ворскла — Львов 1:0

Гол: Кравец, 53

Победа позволила Ворскле обойти киевское Динамо и подняться на 8-ое место в турнирной таблице.

Фото: flashscore.ua

Накануне Динамо завершило выступление в Лиге Европы поражением от турецкого Фенербахче.