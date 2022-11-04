Чемпионат Украины. Ворскла победила Львов и обошла Динамо в турнирной таблице — видео
Ворскла набрала 14 очков (Фото:ФК Ворскла)
Полтавская Ворскла победила Львов в стартовом матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:0. В начале второго тайма полтавчане открыли счет после подачи углового и результативного удара головой в исполнении Василия Кравца.
Забить Ворскла могла и раньше, однако перед перерывом Владлен Юрченко не реализовал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки отбил Александр Ильющенков.
Ворскла — Львов 1:0
Гол: Кравец, 53
Победа позволила Ворскле обойти киевское Динамо и подняться на 8-ое место в турнирной таблице.
Накануне Динамо завершило выступление в Лиге Европы поражением от турецкого Фенербахче.