Большая задолженность. Клуб УПЛ длительный период не выплачивает зарплату своим футболистам — СМИ 16 августа, 12:11 Динамо против Ворскла (Фото:upl.ua)

Руководство полтавской Ворсклы задолжало игрокам своего клуба зарплату за три месяца.

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, футболисты с пониманием относятся к проблемам с зарплатой, поскольку в прошлом задержки были намного дольше.

Напомним, что Ворскла провалила старт сезона и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Турнирная таблица УПЛ:

Фото: flashscore.ua

Также украинский клуб вылетел в квалификации Лиги конференций от грузинской Дилы и не сыграет в этом сезоне в еврокубках.