Большая задолженность. Клуб УПЛ длительный период не выплачивает зарплату своим футболистам — СМИ
Динамо против Ворскла (Фото:upl.ua)
Руководство полтавской Ворсклы задолжало игрокам своего клуба зарплату за три месяца.
Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, футболисты с пониманием относятся к проблемам с зарплатой, поскольку в прошлом задержки были намного дольше.
Напомним, что Ворскла провалила старт сезона и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Турнирная таблица УПЛ:
Также украинский клуб вылетел в квалификации Лиги конференций от грузинской Дилы и не сыграет в этом сезоне в еврокубках.