Большая задолженность. Клуб УПЛ длительный период не выплачивает зарплату своим футболистам — СМИ

16 августа, 12:11
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Динамо против Ворскла (Фото:upl.ua)

Динамо против Ворскла (Фото:upl.ua)

Руководство полтавской Ворсклы задолжало игрокам своего клуба зарплату за три месяца.

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Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, футболисты с пониманием относятся к проблемам с зарплатой, поскольку в прошлом задержки были намного дольше.

Напомним, что Ворскла провалила старт сезона и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Турнирная таблица УПЛ:

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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Также украинский клуб вылетел в квалификации Лиги конференций от грузинской Дилы и не сыграет в этом сезоне в еврокубках.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Ворскла

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