Украинская Премьер-лига. Ворскла приблизилась к топ-5 после выездной победы над Колосом — видео

19 ноября, 18:34
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Ворскла поднялась на шестое место (Фото:ФК Колос)

Ворскла поднялась на шестое место (Фото:ФК Колос)

Полтавская Ворскла на выезде победила ковалевский Колос со счетом 2:1 в матче 14 тура украинской Премьер-лиги.

Ворскла открыла счет на 30-й минуте, когда Сефери низом закрутил мяч в угол ворот.

На 65-й минуте Колоссу удалось сравнять счет благодаря точному удару Милько с пенальти.

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Впрочем, полтавскому клубу все же удалось вырвать победу, когда на 80-й минуте Степанюк удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.

Победа позволила Ворскле подняться на шестое место, а Колос занимает восьмую строчку.

Колосс — Ворскла 1:2
Голы: Милько, 65 (пен) — Сефери, 30, Степанюк, 80

https://www.youtube.com/watch?v=tE5XgdUd-vQ&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

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Фото: УПЛ

Сообщалось, что Днепр-1 обыграл Шахтер (2:1) и укрепил лидерство в УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Ворскла ФК Колос

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