Ворскла на последних минутах выгрызла победу в Лиге конференций 27 июля, 22:45 Ворскла — Дила 2:1 (Фото:Instagram)

Полтавская Ворскла победила грузинскую Дилу (2:1) в матче квалификации Лиги конференций.

В первом тайме главный арбитр записал в протокол лишь две желтые карточки, которые увидели перед собой игроки полтавского клуба.

Во второй половине встречи на 57-й минуте украинец Николай Ковталюк, выступающий в составе Дилы, отправил мяч в ворота своих земляков. Однако спустя некоторое время бразильский легионер Ворсклы Филипе Родригес сравнял счет на табло.

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Ничейный результат не устраивал полтавчан, которые в конце встречи пошли на финальный штурм и вырвали победу у грузинского клуба — Кане на 90+3 минуте огорчил Дилу, пробив их голкипера.

Ворскла — Дила 2:1

Голы: Филипе Родригес, 73, Кане, 90+3 — Ковталюк, 57.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 3-го августа в Грузии.

Ранее сообщалось, что Луческу покинет киевское Динамо, если не выведет клуб в групповой этап Лиги конференций.