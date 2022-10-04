Один из аутсайдеров украинской Премьер-лиги подписал воспитанника топ-клуба Англии 4 октября, 21:49 Ричард Родель за основную команду Тоттенхэма не выступал (Фото:ФК Тоттенхэм)

Полтавская Ворскла объявила о переходе воспитанника лондонского Тоттенхэма Ричарда Роделя.

Контракт 22-летнего английского форварда с Ворсклой рассчитан на три года, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Ричардс является воспитанником лондонского Тоттенхэма, где он играл за молодежные команды разных возрастов.

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Правда, единственным клубом Ричардса на профессиональном уровне был болгарский Хебир, куда он перешел летом этого года, но покинул команду уже в сентябре, не сыграв ни одного матча.

Нападающий будет выступать за Ворсклу под 89-м номером.



Ожидается, что Ричардс дебютирует за Ворсклу в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги против одесского Черноморца, который состоится 8 октября.

В предыдущем туре УПЛ Ворскла обыграла Ингулец 1:0, одержав первую победу в сезоне, которая помогла покинуть зону вылета.