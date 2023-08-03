«Украинская» команда из Грузии оставила Ворсклу без еврокубков 3 августа, 22:23 Дила — Ворскла 3:1 (Фото:ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла проиграла грузинской Диле (3:1) в матче квалификации Лиги конференций и вылетела из турнира (первый матч — 1:2).

На 45-й минуте грузины отправили мяч в сетку, сравняв счет по сумме двух матчей. Во втором тайме украинский нападающий Дилы Николай Ковталюк удвоил преимущество своего клуба -- 2:0.

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Однако через три минуты Степанюк подарил шансы полтавской команде побороться за проход в следующий раунд Лиги конференций, которые на 86-й минуте разбил Тьерри Гейл — 3:1.

Дила — Ворскла 3:1

Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 71, Гейл, 86 — Степанюк, 74.

Отметим, что грузинский клуб тренирует украинец тренер Андрей Демченко, который известен игрой за Аякс и запорожский Металлург.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 в зрелищном матче проиграл вице-чемпиону Греции и вылетел из Лиги чемпионов.