«Украинская» команда из Грузии оставила Ворсклу без еврокубков
Дила — Ворскла 3:1 (Фото:ФК Ворскла)
Полтавская Ворскла проиграла грузинской Диле (3:1) в матче квалификации Лиги конференций и вылетела из турнира (первый матч — 1:2).
На 45-й минуте грузины отправили мяч в сетку, сравняв счет по сумме двух матчей. Во втором тайме украинский нападающий Дилы Николай Ковталюк удвоил преимущество своего клуба -- 2:0.
Однако через три минуты Степанюк подарил шансы полтавской команде побороться за проход в следующий раунд Лиги конференций, которые на 86-й минуте разбил Тьерри Гейл — 3:1.
Дила — Ворскла 3:1
Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 71, Гейл, 86 — Степанюк, 74.
Отметим, что грузинский клуб тренирует украинец тренер Андрей Демченко, который известен игрой за Аякс и запорожский Металлург.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 в зрелищном матче проиграл вице-чемпиону Греции и вылетел из Лиги чемпионов.