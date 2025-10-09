Бывший клуб УПЛ уволил тренера через четыре месяца после назначения — журналист

9 октября, 14:08
Поделиться:
Александр Бабич возглавлял Ворсклу с июля (Фото: ФК Ворскла)

Александр Бабич возглавлял Ворсклу с июля (Фото: ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла, которая в прошлом сезоне вылетела из украинской Премьер-лиги, прекратила сотрудничество с главным тренером Александром Бабичем, сообщил в своем Telegram-канале BurBuzz журналист Игорь Бурбас.

Решение было принято после домашнего поражения от Чернигова (0:1), который находит в нижней части турнирной таблицы Первой лиги.

«Ворскла попрощалась с главным тренером. Насколько мне известно, Александр Бабич больше не возглавляет полтавский коллектив», — говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также:
Экс-футболист Динамо возглавил клуб, где когда-то дебютировал как игрок

Бурбас отметил, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Валерий Куценко.

Сейчас Ворскла занимает 8 место в Первой лиге. 13 октября полтавский клуб сыграет против Левого Берега.

Бабич возглавлял Ворсклу с июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь стал новым главным тренером Левого Берега.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ворскла Первая лига Александр Бабич

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies