Бывший клуб УПЛ уволил тренера через четыре месяца после назначения — журналист
Александр Бабич возглавлял Ворсклу с июля (Фото: ФК Ворскла)
Полтавская Ворскла, которая в прошлом сезоне вылетела из украинской Премьер-лиги, прекратила сотрудничество с главным тренером Александром Бабичем, сообщил в своем Telegram-канале BurBuzz журналист Игорь Бурбас.
Решение было принято после домашнего поражения от Чернигова (0:1), который находит в нижней части турнирной таблицы Первой лиги.
«Ворскла попрощалась с главным тренером. Насколько мне известно, Александр Бабич больше не возглавляет полтавский коллектив», — говорится в сообщении.
Бурбас отметил, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Валерий Куценко.
Сейчас Ворскла занимает 8 место в Первой лиге. 13 октября полтавский клуб сыграет против Левого Берега.
Бабич возглавлял Ворсклу с июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь стал новым главным тренером Левого Берега.