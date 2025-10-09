Полтавская Ворскла, которая в прошлом сезоне вылетела из украинской Премьер-лиги , прекратила сотрудничество с главным тренером Александром Бабичем, сообщил в своем Telegram-канале BurBuzz журналист Игорь Бурбас.

Решение было принято после домашнего поражения от Чернигова (0:1), который находит в нижней части турнирной таблицы Первой лиги.

«Ворскла попрощалась с главным тренером. Насколько мне известно, Александр Бабич больше не возглавляет полтавский коллектив», — говорится в сообщении.

Бурбас отметил, что временно исполнять обязанности главного тренера будет Валерий Куценко.

Сейчас Ворскла занимает 8 место в Первой лиге. 13 октября полтавский клуб сыграет против Левого Берега.

Бабич возглавлял Ворсклу с июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь стал новым главным тренером Левого Берега.