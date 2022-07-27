Украина потеряла первого представителя в еврокубках — видео

27 июля, 23:35
Ворскла уступила АИКу в овертайме (Фото:ФК АИК)

Ворскла уступила АИКу в овертайме (Фото:ФК АИК)

Полтавская Ворскла после победы 3:2 над шведским АИКом в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций уступила стокгольмскому клубу в ответной игре со счетом 0:2 и вылетела из турнира.

В первом тайме Ворскла не уступала АИКу по игре, но под занавес первого тайма пропустила гол от Мендеса, что позволило шведской команде чувствовать себя увереннее.

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Во второй половине встречи команды голов не забивали, поэтому победителя пришлось определять в овертайме, где шведский клуб вырвал победу благодаря голу Бернстрема.

Таким образом, Ворскла стала первым украинским клубом, вылетевшим из еврокубков.

АИК — Ворскла 2:0
Голы: Мендес, 45+3, Бернстрем, 107

Сообщалось, что Динамо в овертайме победило Фенербахче и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Ворскла Лига конференций

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