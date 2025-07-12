Экс-игрок Ворсклы полгода ждет возврата долга от клуба

Бывший защитник Ворсклы Даниил Хрипчук высказался о задолженности полтавского клуба. По его словам, участник Первой лиги в сезоне 2025/2026 должен отдать ему долг, который футболист ждет уже полгода.

Об этом 21-летний защитник рассказал Tribuna.com.

«Относительно финансовой ситуации, то, действительно, клуб имеет передо мной задолженность — это около семи месяцев. Думаю, в ближайшее время мы все решим.

Сейчас я уже в статусе свободного агента и открыт к предложениям. Уже есть определенные варианты, но пока все еще на этапе обсуждения, поэтому пока не могу сказать ничего конкретного, но рассматриваю варианты как в Украине, так и за рубежом", — сказал Хрипчук.

Отметим, что Даниил подписал контракт с Ворсклой в сентябре 2020. Сначала выступал за юношескую и молодежную команду полтавчан. За основной состав дебютировал 17 апреля 2021 года в победном (4:2) домашнем поединке 22-го тура Премьер-лиги против луганской Зари.



В общем сыграл 52 матча. На счету защитника нет ни одного результативного действия.

Ворскла по итогам прошлого сезона вылетела из УПЛ.

