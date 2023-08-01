«Дикий треш». Восемь игроков Днепра-1 отравились перед матчем Лиги чемпионов против Панатинаикоса — журналист

1 августа, 15:29
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В первом матче победил Панатинаикос (Фото:СК Днепр-1)

В первом матче победил Панатинаикос (Фото:СК Днепр-1)

Главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов рассказал, что 15 сотрудников украинского клуба, среди которых восемь футболистов, после ужина испытывали симптомы отравления перед матчем с греками в ЛЧ.

Об этом журналист написал в своем Telegram-канале. Зверов также добавил, что нехорошо было и тем, кто не ужинал вместе с командой, а лишь пил воду и ел бананы, которые Панатинаикос оставил для днепрян в раздевалке.

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«Дикий треш перед матчем Днепра-1 с Панатинаикосом. По моей информации, вчера вечером стало плохо 15 представителям украинского клуба. Все они испытывали симптомы отравления. Среди них — восемь футболистов! Понятно, что их участие в вечерней игре под большим вопросом.

Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинском отеле. А лишь пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке.

Сейчас в клубе проводят расследование, как так могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете.

А еще в Днепре-1 имеют недовольство организационным приемом, который устроили греки. И которые должны (согласно регламенту) делать все четко.

Например, после тренировки в раздевалке Днепра-1 не было полотенец. А еще — автобус, который перевозил команду в отель, опоздал на 30 минут и, вместо прямой очевидной дороги в отель, начал долго блуждать окольными путями", — написал Зверов.

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Напомним, что Днепр-1 уступил Панатинаикосу в первом квалификационном матче ЛЧ  (1:3). Ответный матч между командами состоится 1 августа в 20:30.

Ранее букмекеры сделали прогноз на матч между украинским и греческим коллективами.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Чемпионов СК Днепр-1

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