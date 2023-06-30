Английский клуб нацелен на подписание талантливого воспитанника киевского Динамо — СМИ 30 июня, 13:40 Анатолий Семенец (Фото:СМИ)

Бывший игрок юношеской сборной Украины Анатолий Семенец попал в сферу интересов неназванного клуба из чемпионата Англии.

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, британский клуб предложил за украинского футболиста 500 тысяч фунтов стерлингов.

Этой зимой 18-летний игрок отказался от трехлетнего контракта с испанским клубом Рекреативо Уэльва. А уже в июне этого года перешел в стан чешского Слована свободным агентом.

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Отмечается, что англичане готовы заплатить чехам компенсацию за Семенца, поскольку он поразил их своими качествами, которые позволят ему заиграть на высоком уровне в английском чемпионате.

Анатолий Семенец является воспитанником киевского Динамо. Игрок также успел поиграть за юношеские команды сборной Украины и находился в структуре донецкого Шахтера.

Ранее сообщалось, что другой украинский футболист приятно удивил тренера Брентфорда.