Воспитанник киевского Динамо бойкотирует газпромовский турнир — СМИ 6 июля, 09:53 Давид Оруджев (Фото:ФК Нефтчи Баку)

Игрок азербайджанского клуба Нефтчи Баку Давид Оруджев не поехал вместе с командой на турнир, который организовал Зенит, спонсором которого является Газпром.

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В Санкт-Петербурге началась борьба за Кубок Матч ТВ между Зенитом, сербской Црвеной Звездой, турецким Фенербахче и Нефтчи Баку.

По информации Футбол 24, футболист, который защищает цвета азербайджанского клуба, выразил свою проукраинскую позицию и отказался ехать с командой в Россию.

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Отмечается, что это Давид Оруджев, который восемь лет находился в структуре киевского Динамо. Футболист также имеет опыт выступлений за юношеские команды львовских Карпат, Колоса и за сборные Азербайджана разных лет.

Сообщается, что тренерский штаб Нефтчи с пониманием отнесся к решению игрока своей команды.

Ранее сообщалось, что звездные игроки Фенербахче также отказывались ехать на турнир в Россию и устраивали бунт.