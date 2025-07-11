«Никогда не теряет мяч». Голкипер Барселоны рассказал о лучшем футболисте года — это не Ямаль

11 июля, 14:00
Войцех Щенсный (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Голкипер каталонской Барселоны Войцех Щенсный считает, что в сезоне 2024/25 лучшим игроком мира был его одноклубник Педри.

Поляк рассказал об уникальных качествах 22-летнего центрального полузащитника.

«Педри — это игрок, который поразил меня больше всего в моей жизни. Я вижу, как он контролирует игру и в атаке, и в обороне, он никогда не теряет мяч.

Если бы меня спросили, кто был лучшим игроком этого года, я бы лично назвал Педри. Он олицетворяет то зрелище, каким должен быть футбол, и вдохновляет молодежь заниматься этим видом спорта.

Есть игроки, которые не теряют мяч, но играют с определенной осторожностью, а он, наоборот, начинает дриблинг, даже когда соперники буквально дышат ему в затылок. Он играет через центр, и ты знаешь, что когда отдашь ему пас — он его не потеряет", — цитирует Щенсного Football Espana.

В сезоне 2024/25 Педри провел 59 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и отдал восемь ассистов. Хавбек выиграл с Барселоной чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Добавим, что одним из главных претендентов на Золотой мяч-2025 считается вингер Барселоны Ламин Ямаль.

Мы писали, что Барселона определилась с будущим 35-летнего Щенсного, который в прошлом году завершал карьеру.

