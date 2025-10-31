Звезда Барселоны Щенсный назвал лучших вратарей в истории футбола

Польский голкипер Барселоны Войцех Щенсный назвал четырех вратарей, которые, по его мнению, являются лучшими за все время. А также в шутку внес себя в список.

Слова 35-летнего футболиста приводит AS.

«Последовательно: Буффон, Лев Яшин, Мануэль Нойер, Петр Чех в лучшие годы… и я. А почему бы и нет?», — сказал Щенсный и добавил: «Это шутка».

Отметим, что в этом сезоне Войцех отыграл шесть игр и пропустил 11 мячей.

Интересно, что в августе 2024-го по обоюдному согласию титулованный вратарь разорвал контракт с Ювентусом, который действовал еще один сезон, и получил статус свободного агента. В 34 года Войцех сообщил, что повесил бутсы на гвоздь, но уже в октябре этого же года подписал контракт с Барселоной, которая потеряла вратаря Марка-Андре тер Штегена из-за травмы.

После возвращения опытный польский голкипер поучаствовал в 33 матчах, в которых пропустил 14 голов и 43 раз отстоял «на ноль». Вместе с каталонцами выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее Войцех рассказал интересную историю, как украинка заставила его возобновить карьеру.