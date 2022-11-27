Вратарь сборной Польши после победного матча на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом «Слава Украине!» — видео

27 ноября, 21:13
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Щенсный поддержал Украину (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Щенсный поддержал Украину (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсный после матча второго тура чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии (2:0) поддержал Украину.

После поединка Щенсный пообщался с представителями СМИ, среди которых был и украинский журналист.

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Свое интервью вратарь завершил лозунгом «Слава Украине!», выразив украинцам поддержку в войне с российскими оккупантами.

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Ранее сообщалось, что перед началом чемпионата мира в Катаре легенда украинского футбола Андрей Шевченко подарил форварду сборной Польши Роберту Левандовскому капитанскую повязку в виде украинского флага.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Слава Украине Сборная Польши Войцех Щенсны

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