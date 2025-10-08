«Хотела выгнать меня из дома»: звезда Барселоны рассказал, как украинка заставила его возобновить карьеру

Звездный польский голкипер Войцех Щенсный рассказал, что жена Марина Лученко помогла ему вернуться в футбол после объявления о завершении карьеры.

В августе 2024 года по обоюдному согласию титулованный вратарь расторг контракт с Ювентусом, который действовал еще один сезон, и получил статус свободного агента. В 34 Войцех сообщил, что повесил бутсы на гвоздь, но уже в октябре этого же года подписал контракт с Барселоной, которая потеряла вратаря Марка-Андре тер Штегена из-за травмы.

Реклама

Щенсный сперва не планировал снова выходить на поле, готовился сосредоточиться на семье, но потом жена Марина убедила его.

«Быть отцом — это, безусловно, самая важная роль в моей жизни. Я не знаю, насколько хорошо я ее выполняю, вам лучше спросить мою жену и детей. Это самый сложный матч, который я когда-либо играл, но он приносит наибольшее удовольствие.

Возвращение в футбол и выступление за Барселону не были для меня очевидным вариантом. Я не хотел этого делать; я готовился стать полноценным отцом, который наконец-то будет помогать по дому и самореализуется как отец. Но моя жена настояла.

По сей день я не знаю, увидела ли она в этом прекрасную возможность для меня или просто хотела выгнать меня из дома. В любом случае, ей это удалось, и я очень благодарен", — цитирует Войцеха Pudelkiem.

Читайте также: Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Барселоны

Отметим, что после возвращения опытный польский голкипер принял участие в 33 матчах Барселоны, в которых пропустил 14 голов и 43 раз отстоял «на ноль». Вместе с каталонцами выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. В текущей кампании он отыграл три поединка и пропустил семь мячей.

Добавим, что его жена Марина Лученко родилась в Виннице, а после распада СССР ее семья переехала в Польшу. С детства занималась музыкой и актерством, прославилась под псевдонимом MaRina, выпустила три альбома и стала одной из топ-звезд польской сцены. В 2013-м в Лондоне познакомилась с Войцехом Щенсным, который тогда выступал за Арсенал. Пара поженилась в 2011 году, сейчас они воспитывают двоих детей.

Ранее мы писали, что Месси мило отреагировал на уход легенды Барселоны из футбола.