«Нас не нужно освобождать». Ракицкий призвал оккупантов убираться из Украины
Ярослав Ракицкий (Фото:ФК Зенит)
Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий, который после начала российского вторжения покинул санкт-петербургский Зенит, эмоционально отреагировал на войну в Украине.
Ракицкий опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором осудили российскую агрессию против Украины, в результате чего погибают мирные жители.
«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей матери, к своим детям, к своей семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину. Погибают мирные украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать. Оставьте нас и нашу Украину.
Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что Россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине", — написал Ракицкий.
Ракицкий выступил против войны в Украине в первый день после вторжения российских войск.
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