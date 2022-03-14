«Нас не нужно освобождать». Ракицкий призвал оккупантов убираться из Украины

14 марта, 18:09
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Ярослав Ракицкий (Фото:ФК Зенит)

Ярослав Ракицкий (Фото:ФК Зенит)

Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий, который после начала российского вторжения покинул санкт-петербургский Зенит, эмоционально отреагировал на войну в Украине.

Ракицкий опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором осудили российскую агрессию против Украины, в результате чего погибают мирные жители.

«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей матери, к своим детям, к своей семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину. Погибают мирные украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать. Оставьте нас и нашу Украину.

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Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что Россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине", — написал Ракицкий.

Ракицкий выступил против войны в Украине в первый день после вторжения российских войск.

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Теги:   Футбол Зенит Война в Украине Ярослав Ракицкий

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