Главные лиги России выбросили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг 5 марта, 03:54 Цей матеріал також доступний українською РПЛ был членом EPFL с 2007 года (Фото:European Leagues via Twitter)

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) исключила из своих рядов российскую Премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ) после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.



Как сообщает аккаунт EPFL в Twitter, тем самые европейские лиги разделяют солидарность со всеми украинцами и надеются, что ситуация в стране быстро вернется к нормальной жизни.

Главный футбольный дивизион России РПЛ был членом Ассоциации с 2007 года. ФНЛ вошла в состав организации четырьмя годами позже.

EPFL основана в 2005 году и объединяет 30 профессиональных футбольных лиг Европы. Ее штаб-квартира находится в швейцарском Ньоне.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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