«Верю в это». Ахметов прокомментировал героическую оборону украинскими солдатами Мариуполя
Ринат Ахметов (Фото:Денис Руденко / Footboom)
Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал героическую оборону украинскими солдатами Мариуполя.
Слова владельца «горняков» приводит Le Temps.
«Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически борются за каждый метр украинской земли.
Я горжусь тем, что оплот сопротивления находится на заводе Азовсталь. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", — сказал Ахметов.
Также президент Шахтера выразил уверенность, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе.
По словам главы донецкого клуба, трагедию, которую устроила армия РФ в городе на берегу Азовского моря, нельзя простить.
Ранее Ахметов пообещал восстановить украинский Мариуполь.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.