«Верю в это». Ахметов прокомментировал героическую оборону украинскими солдатами Мариуполя 27 апреля, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов (Фото:Денис Руденко / Footboom)

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал героическую оборону украинскими солдатами Мариуполя.



Слова владельца «горняков» приводит Le Temps.

«Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически борются за каждый метр украинской земли.

Я горжусь тем, что оплот сопротивления находится на заводе Азовсталь. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", — сказал Ахметов.

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Также президент Шахтера выразил уверенность, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе.

По словам главы донецкого клуба, трагедию, которую устроила армия РФ в городе на берегу Азовского моря, нельзя простить.

Ранее Ахметов пообещал восстановить украинский Мариуполь.

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