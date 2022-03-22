«Кое-что можно сделать». Экс-футболист сборной Украины рассказал, как расправился бы с Путиным при встрече 22 марта, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал, как расправился бы с президентом России Владимиром Путиным при встрече.



Своим мыслями о возможном диалоге с главой РФ уроженец Хабаровска поделился в интервью YouTube-каналу Бобмардир.

«Я ему просто скажу одно: «Шакал ты. У тебя ничего нет в душе». Прежде чем с ним встретиться, меня будет шмонать охрана. Не знаю, где спрячу, но смогу спрятать, и просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире.

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С собой возьму не нож. Нож не пронесешь, но кое-что можно сделать. То же лезвие. А где его носить — я знаю", — сказал Алиев.

Ранее Александр рассказал, что не общается с родителями, которые живут в России, из-за войны в Украине.

Также Алиев раскритиковал бывшего партнера по сборной Украины Анатолия Тимощука, который работает в российском Зените и до сих пор не высказался о вторжении армии РФ в родную страну.

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