«Где вы, две тряпки?» Экс-футболист сборной Украины обратился к соотечественникам, работающим в России 5 марта, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Алиев (на фото) также похвалил Ракицкого и Воронина (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев обратился к двум другим экс-игрокам «сине-желтых» Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу, которые продолжают работать в России, несмотря на войну в родной стране.

Видео своего заявления известный в прошлом полузащитник опубликовал в сторис Instagram.

«Тимощук, а где ты пропал? Чего язык в ***у засунул? Патриот ты наш украинский. Ордец, а ты где? Как там Динамо Москва?» — сказал Алиев. Видео он подписал словами: «Где вы, две тряпки обос***ные?»

Фото: Александр Алиев via Instagram

Также Александр сказал слова уважения в адрес других экс-игроков сборной Украины — Ярослава Ракицкого и Андрея Воронина, которые после начала войны в родной стране, разорвали контракты с российскими клубами.

«Рак и Ворона. Я знал вас мужиками, вы и остались мужиками. Знаю, что вы — патриоты этой страны», — заявил Александр.

Ранее Алиев пообещал до конца защищать Украину в теробороне.

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