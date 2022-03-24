«У него действительно стальные яйца». Экс-футболист сборной Украины похвалил Зеленского
Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев похвалил президента страны Владимира Зеленского за то, что он не покинул страну после военной агрессии России.
Мнением о главе государства известный в прошлом полузащитник поделился в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
«За него проголосовало 73 процента. Много на него лилось грязи. Когда они выступали в России в КВН, мы с ним общались, он мне рассказывал, какие у него были ситуации.
Человек имеет яйца. Он находится здесь, с жителями своей страны. Я уверен, что он никуда не уедет, он будет здесь. У него действительно стальные яйца. Я благодарен ему, что он с народом", — сказал Алиев.
Ранее Александр заявил, что перерезал бы президенту России Владимиру Путину горло при встрече.
Также Алиев рассказал, что не общается с родителями, которые живут в РФ, из-за войны в Украине.
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