«У него действительно стальные яйца». Экс-футболист сборной Украины похвалил Зеленского 24 марта, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев похвалил президента страны Владимира Зеленского за то, что он не покинул страну после военной агрессии России.



Мнением о главе государства известный в прошлом полузащитник поделился в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

«За него проголосовало 73 процента. Много на него лилось грязи. Когда они выступали в России в КВН, мы с ним общались, он мне рассказывал, какие у него были ситуации.

Видео дня

Человек имеет яйца. Он находится здесь, с жителями своей страны. Я уверен, что он никуда не уедет, он будет здесь. У него действительно стальные яйца. Я благодарен ему, что он с народом", — сказал Алиев.

Ранее Александр заявил, что перерезал бы президенту России Владимиру Путину горло при встрече.

Также Алиев рассказал, что не общается с родителями, которые живут в РФ, из-за войны в Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.