«У него действительно стальные яйца». Экс-футболист сборной Украины похвалил Зеленского

24 марта, 12:09
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Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев похвалил президента страны Владимира Зеленского за то, что он не покинул страну после военной агрессии России.

Мнением о главе государства известный в прошлом полузащитник поделился в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

«За него проголосовало 73 процента. Много на него лилось грязи. Когда они выступали в России в КВН, мы с ним общались, он мне рассказывал, какие у него были ситуации.

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Человек имеет яйца. Он находится здесь, с жителями своей страны. Я уверен, что он никуда не уедет, он будет здесь. У него действительно стальные яйца. Я благодарен ему, что он с народом", — сказал Алиев.

Ранее Александр заявил, что перерезал бы президенту России Владимиру Путину горло при встрече.

Также Алиев рассказал, что не общается с родителями, которые живут в РФ, из-за войны в Украине.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение Сборная Украины Украина Война в Украине Владимир Зеленский Александр Алиев

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