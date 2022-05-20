«Хочу побыстрее перебить этих тварей». Экс-игрок Динамо, родившийся в России, жестко осудил нападение на Украину 20 мая, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Алиев родился в российском Хабаровске (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев жестко осудил войну, развязанную Россией.



Слова бывшего футболиста приводит сайт телеканалов Футбол ½/3.

«Я хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с этим Путиным, чтобы мы жили мирно, как раньше, радовались, улыбались.

Видео дня

И наши детки радовались и дышали хорошим воздухом. Действительно, у нас в Украине хороший, прекрасный воздух", — сказал Александр.

Алиев также выразил уверенность, что Украина победит в этой войне, ведь народ очень сильно сплотился против российской агрессии. Также он напомнил, что сейчас весь мир помогает его уже родной стране.

Алиев родился в российском Хабаровске. В Киев он перебрался в 1999 году, попав в академию Динамо. Позже он сменил гражданство и начал выступать за сборную Украины.

Ранее Александр рассказал, что не общается со своими родителями, которые живут в России и считают, что сын находится в стране, где процветает фашизм и нацизм.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.