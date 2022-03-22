«Обидно, что играл с этой мразью». Экс-футболист сборной Украины раскритиковал Тимощука за молчание о войне 22 марта, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Алиев (на фото) отметил, что для Тимощука главное — «бабло» (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев раскритиковал бывшего партнера по национальной команде Анатолия Тимощука, который работает в российском Зените и до сих пор не высказался о вторжении армии РФ в родную страну.



Мнением о 42-летнем специалисте уроженец Хабаровска поделился в интервью YouTube-каналу Бобмардир.

«Никогда не пожму Тимощуку руку. Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот. Ленточки рисовал на своих, б***ь, щечках. Стринги ему надо, надеть русские туфельки-каблучки и ходить в них. Человек выбрал просто деньги. Деньги для него главное.

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А то что ты выигрывал Лигу чемпионов, с флагом бегал… Ты бы лучше русский флаг взял, с ним бегал. Мне очень обидно, что я с этой мразью играл в одной сборной", — сказал Александр.

Также Алиев отметил, что для Тимощука главное — «бабло». Анатолия он назвал хохлом и сравнил с мародерами, орудующими в военное время.

По словам Александра, Анатолия следовало бы привезти на НСК Олимпийский в Киев, чтобы каждый желающий подошел к нему и ударил палкой.

Ранее Алиев жестко высказался о позиции Тимощука и экс-защитника сборной Украины Ивана Ордеца, выступающего за московское Динамо.

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