«Мне придется попросить прощения». Известный российский спортивный журналист обратился к Шевченко после его рассказа о войне в Украине

6 октября, 21:38
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Андронов поддерживает Украину и выступает против войны (Фото:Алексей Андронов via Facebook)

Андронов поддерживает Украину и выступает против войны (Фото:Алексей Андронов via Facebook)

Известный российский спортивный журналист Алексей Андронов обратился к украинской легенде мирового футбола Андрею Шевченко после его рассказа о войне в родной стране.

Слова в адрес обладателя Золотого мяча 2004 года работник СМИ из РФ написал в Facebook.

«Андрей Николаевич… Шева… Великий #7… Когда это все закончится — я буду мечтать об одном. Обнять тебя. Ты — человечище!!!

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А потом придется попросить прощения. За то, чего я не делал. Но — придется", — написал Андронов, добавив рассказ легендарного украинца.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3306909182856168&id=100006113567051

Андронов поддерживает Украину и выступает против войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Шевченко признался, что его больше всего поразила жестокость российских оккупантов в Украине.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Российская агрессия Андрей Шевченко Военное вторжение Война в Украине Война России против Украины

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