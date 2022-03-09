«Будем резать как свиней». Экс-футболист сборной Украины записался в тероборону и пригрозил оккупантам расправой
Артем Федецкий (Фото:УАФ)
Экс-защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий вступил в территориальную оборону Луцка.
В интервью телеканалу 1+1 футболист рассказал, что вступить в тероборону было не так-то легко, поскольку очень много желающих защищать родную землю.
«Приятно, что в столь тяжелое время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов.
Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца.
Нужно будет стрелять — будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их палят, а мы их будем здесь резать как свиней. Так оно и будет", — сказал Федецкий.
Ранее сообщалось, что экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев вступил в ряды терробороны Киева.
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