«Будем резать как свиней». Экс-футболист сборной Украины записался в тероборону и пригрозил оккупантам расправой 9 марта, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Артем Федецкий (Фото:УАФ)

Экс-защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий вступил в территориальную оборону Луцка.

В интервью телеканалу 1+1 футболист рассказал, что вступить в тероборону было не так-то легко, поскольку очень много желающих защищать родную землю.

«Приятно, что в столь тяжелое время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов.

Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца.

Нужно будет стрелять — будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их палят, а мы их будем здесь резать как свиней. Так оно и будет", — сказал Федецкий.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев вступил в ряды терробороны Киева.

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