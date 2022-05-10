«Верим в скорую победу». Легенда мирового футбола с сыном защищают Украину от российской агрессии — фото 10 мая, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Игорь Беланов с сыном Валерием (Фото:Игорь Беланов via Facebook)

Легенда украинского и мирового футбола Игорь Беланов со своим сыном Валерием защищают родную страну от российской агрессии.



Накануне обладатель Золотого мяча 1986 года опубликовал в Facebook пост, в котором он поздравил всех с Днем победы над нацизмом.

Так, Беланов поделился фото, на котором он предстал перед камерой в окопе с оружием в руках и вместе со своим сыном.

Видео дня

Снимок экс-футболист прокомментировал словами: «Никогда снова! Никогда опять! В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины.

9 мая хочется пожелать Украине мира и только мира! И слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу землю и наш свободный, героический народ!"

Также бывший футболист выразил уверенность в скорой победе родной страны над российской армией.

Ранее защитник сборной Украины Виктор Корниенко, который до последнего времени числился в теробороне Полтавской области, вернулся в расположение донецкого Шахтера.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.