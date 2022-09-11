Троллинг от нардепа. Беленюк показал, как Минобороны РФ докладывает Путину о войне в Украине — фото 11 сентября, 19:54 Жан Беленюк (Фото:пресс-служба СТБ)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк показал, как Министерство обороны РФ докладывает своему президенту Владимиру Путину о войне в Украине.

Титулованный спортсмен поделился в сторис Instagram соответствующим коллажем. На одном фото был показан Путин, который держит в руках лист бумаги.

На другом снимке изображены начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны России Сергей Шойгу. Последние двое с невозмутимыми лицами сидели за столом.

Видео дня

Между этими кадрами Беленюк поместил детский рисунок, на котором изображалась война в Украине.

К своему коллажу олимпийский чемпион добавил смеющийся смайлик.

Фото: Жан Беленюк via Instagram

Ранее Беленюк потроллил российских оккупантов новой футболкой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.