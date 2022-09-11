Троллинг от нардепа. Беленюк показал, как Минобороны РФ докладывает Путину о войне в Украине — фото
Жан Беленюк (Фото:пресс-служба СТБ)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк показал, как Министерство обороны РФ докладывает своему президенту Владимиру Путину о войне в Украине.
Титулованный спортсмен поделился в сторис Instagram соответствующим коллажем. На одном фото был показан Путин, который держит в руках лист бумаги.
На другом снимке изображены начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны России Сергей Шойгу. Последние двое с невозмутимыми лицами сидели за столом.
Между этими кадрами Беленюк поместил детский рисунок, на котором изображалась война в Украине.
К своему коллажу олимпийский чемпион добавил смеющийся смайлик.
Ранее Беленюк потроллил российских оккупантов новой футболкой.
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