Футболист сборной Беларуси помог приобрести автомобиль для ВСУ — фото
Юрий Кендыш поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами (Фото:ФК Рига)
Полузащитник Риги и сборной Беларуси Юрий Кендыш приобщился к помощи украинской армии, которая защищает свою землю от российских оккупантов.
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Кендыш вместе с украинскими одноклубниками Владленом Юрченко и Александром Филипповым приобрели для Вооруженных сил Украины автомобиль Nissan X-Trail, сообщает Трибуна.
Благодаря латвийским волонтерам из центра Tavi draugi, которые помогли с доставкой, автомобиль приедет в Украину загруженный гуманитарной помощью.
Как отмечает издание, Кендыш с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину, а летом 2020 года он был на стороне белорусских протестующих, которые боролись с режимом Лукашенко.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля создал уникальный для Украины волонтерский проект для помощи ВСУ в войне с российскими оккупантами.
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