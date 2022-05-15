Футболист сборной Беларуси помог приобрести автомобиль для ВСУ — фото 15 мая, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Юрий Кендыш поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами (Фото:ФК Рига)

Полузащитник Риги и сборной Беларуси Юрий Кендыш приобщился к помощи украинской армии, которая защищает свою землю от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Кендыш вместе с украинскими одноклубниками Владленом Юрченко и Александром Филипповым приобрели для Вооруженных сил Украины автомобиль Nissan X-Trail, сообщает Трибуна.

Видео дня

Благодаря латвийским волонтерам из центра Tavi draugi, которые помогли с доставкой, автомобиль приедет в Украину загруженный гуманитарной помощью.



Как отмечает издание, Кендыш с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину, а летом 2020 года он был на стороне белорусских протестующих, которые боролись с режимом Лукашенко.

Фото: tribuna.com

Фото: tribuna.com

Ранее сообщалось, что украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля создал уникальный для Украины волонтерский проект для помощи ВСУ в войне с российскими оккупантами.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.