Футболист сборной Беларуси помог приобрести автомобиль для ВСУ — фото

15 мая, 20:44
Цей матеріал також доступний українською
Юрий Кендыш поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами (Фото:ФК Рига)

Юрий Кендыш поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами (Фото:ФК Рига)

Полузащитник Риги и сборной Беларуси Юрий Кендыш приобщился к помощи украинской армии, которая защищает свою землю от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Кендыш вместе с украинскими одноклубниками Владленом Юрченко и Александром Филипповым приобрели для Вооруженных сил Украины автомобиль Nissan X-Trail, сообщает Трибуна.

Видео дня

Благодаря латвийским волонтерам из центра Tavi draugi, которые помогли с доставкой, автомобиль приедет в Украину загруженный гуманитарной помощью.

Читайте также:
Экс-футболист Динамо привез гуманитарную помощь в Краматорск — фото

Как отмечает издание, Кендыш с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину, а летом 2020 года он был на стороне белорусских протестующих, которые боролись с режимом Лукашенко.

tribuna.com
Фото: tribuna.com
tribuna.com
Фото: tribuna.com

Ранее сообщалось, что украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля создал уникальный для Украины волонтерский проект для помощи ВСУ в войне с российскими оккупантами.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Благотворительность Война в Украине Сборная Беларуси

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X