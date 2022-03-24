«Накажем на футбольном поле и в Украине». Форвард Динамо послал сообщение россиянам 24 марта, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Артем Беседин (Фото:ФК Динамо via Facebook)

Форвард киевского Динамо Артем Беседин высказался о россиянах, поддерживающих войну против Украины.



Слова 25-летнего нападающего приводит Tribuna.

«Мы их всех накажем — на футбольном поле и у себя дома в Украине. Хочется сказать им — не отправляйте к нам своих военных.

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Матери любыми способами должны удержать своих детей дома и не пускать в Украину. Здесь их ждет смерть. Я верю, что мы защитим свою страну, все у нас будет хорошо", — сказал Артем.

Также футболист выразил уверенность, что сборная Украины сможет преодолеть стыковые матчи отборочного турнира и пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Кроме того, Беседин отметил поддержку своих коллег, которые играют за границей — Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко и Романа Яремчука. По его словам, они делают большое дело, рассказывая о ситуации в родной стране.

Сообщалось, что Динамо из-за войны выехало из столицы Украины в Дрогобыч Львовской области и продолжает тренироваться.

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