«Это было трудное время». Экс-тренер Шахтера рассказал, как покидал Украину после начала войны 28 апреля, 13:14 Цей матеріал також доступний українською Бьянко признался, что расторг контракт с Шахтером (Фото:ФК Шахтер)

Бывший тренер донецкого Шахтера Паоло Бьянко рассказал, как он покидал Украину после начала войны.

Слова 44-летнего специалиста приводит QdS.it.

«Все происходило быстро. До этого МИД и посольство советовали нам покинуть страну. Намеки на российское вторжение ощущались с середины ноября. Мы работали до дня перед началом войны, 24 февраля. Нас разбудили бомбы, это было трудное время.

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Часы ожидания тянулись бесконечно как для нас, так и для членов наших семей, которые ждали новостей из Италии. Мы не давали себе спать мысленно, потому что каким-то образом нам нужно было уехать. Потом нам повезло, и через несколько дней мы покинули Украину", — сказал Паоло.

Также Бьянко признался, что расторг контракт с Шахтером, который действовал до конца сезона-2022/2023. По словам итальянского специалиста, он намерен начать самостоятельную работу.

Ранее главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби заявил, что готов год работать бесплатно в клубе.

Также наставник «горняков» отметил, что остаться в клубе, несмотря на войну, ему подсказал внутренний голос.

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