Официально. УАФ приняла решение по итогам текущего сезона в чемпионате Украины
В сезоне-2021/2022 команды украинской Премьер-лиги успели сыграть 18 туров (Фото:УПЛ)
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о досрочном завершении текущего сезона в чемпионате страны, говорится на официальном сайте организации.
В ближайшее время об этом будет уведомлен Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Таким образом, итоговая турнирная таблица чемпионата зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров проводиться не будет.
В сезоне-2021/2022 команды украинской Премьер-лиги успели сыграть 18 туров, по итогам которых лидерство удерживал Шахтер, вторым шло Динамо, а тройку лидеров замыкал Днепр-1.
Итоговая турнирная таблица УПЛ
Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что следующий чемпионат Украины может пройти в западных областях страны.
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