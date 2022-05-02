Официально. УАФ приняла решение по итогам текущего сезона в чемпионате Украины

2 мая, 14:25
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В сезоне-2021/2022 команды украинской Премьер-лиги успели сыграть 18 туров (Фото:УПЛ)

В сезоне-2021/2022 команды украинской Премьер-лиги успели сыграть 18 туров (Фото:УПЛ)

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о досрочном завершении текущего сезона в чемпионате страны, говорится на официальном сайте организации.

В ближайшее время об этом будет уведомлен Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, итоговая турнирная таблица чемпионата зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров проводиться не будет.

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В сезоне-2021/2022 команды украинской Премьер-лиги успели сыграть 18 туров, по итогам которых лидерство удерживал Шахтер, вторым шло Динамо, а тройку лидеров замыкал Днепр-1.

Итоговая турнирная таблица УПЛ

УПЛ
Фото: УПЛ

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что следующий чемпионат Украины может пройти в западных областях страны.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Российская агрессия УАФ Премьер-лига Украины Чемпионат Украины Военное вторжение Война в Украине

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