«Украина защищает свою территорию». Экс-тренер Шахтера рассказал о самом большом страхе после начала полномасштабного вторжения России 19 августа, 13:25 Роберто Де Дзерби возглавляет Брайтон с сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Бывший наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, который теперь возглавляет английский Брайтон, рассказал о своих ощущениях в первые дни войны после российского вторжения в Украину.

Де Дзерби рассказал, что труднее всего ему было осознать о начале войны и воспринять потерю команды, поскольку чемпионат Украины сразу остановили, сообщает Sportitalia.

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«Хуже всего было принять войну. Это было в воздухе. Было ужасно осознавать, что твоей команды больше нет. Ее отменили. Она исчезла.

Тренер добавил, что больше всего после вторжения россиян в Украину боялся застрять посреди дороги на пути к границе.

«Я никогда не испытывал страха. Единственным страхом была возможность во время движения к границе оказаться на мели, без бензина, на морозе, без еды. А потом были выстрелы, слухи о российских десантниках, которые высаживаются в центре города, чтобы убить Зеленского, а также могут проникнуть в отель, где нас держали под замком.

Что можно коротко сказать об этом? Одна страна была захвачена другой. Точка. Украина защищает свою территорию. Больше здесь нечего сказать", — рассказал Де Дзерби.

Ранее экс-легионер Шахтера Тете рассказал, как покидал Украину после начала полномасштабной войны.