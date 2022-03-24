«Они поплатятся за это». Легенда Динамо высказался о войне в Украине

24 марта, 16:27
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Анатолий Демьяненко (Фото:Фото: dynamo.kiev.ua)

Анатолий Демьяненко (Фото:Фото: dynamo.kiev.ua)

Легенда киевского Динамо Анатолий Демьяненко высказался о войне в Украине, развязанной Россией.

Слова бывшего футболиста, а ныне тренера приводит сайт телеканалов Футбол ½/3.

Так, Демьяненко отметил, что за родную землю украинцы будут умирать до последнего, Россия же, по его словам, не хочет жить цивилизованно и демократично.

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Также он заявил, что его друзья из РФ не звонят ему и не интересуются, как он. Хотя, как отметил 63-летний тренер, во времена СССР у них была крепкая дружба.

«То, что сегодня Россия вытворяет на нашей территории — это уничтожение украинского народа. Я думаю, они поплатятся за это.

Конечно, там люди зомбированные. Они не хотят жить нормально и идти вперед. Я удивлен тому, как россияне спокойно воспринимают нападение их государства на Украину. Я прошу вас уйти с нашей земли. Мы не хотим вас здесь видеть", — сказал Демьяненко.

Ранее форвард киевского Динамо Артем Беседин высказался о россиянах, поддерживающих войну против Украины.

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Теги:   Футбол Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине ФК Динамо (Киев)

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