«Они поплатятся за это». Легенда Динамо высказался о войне в Украине 24 марта, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Демьяненко (Фото:Фото: dynamo.kiev.ua)

Легенда киевского Динамо Анатолий Демьяненко высказался о войне в Украине, развязанной Россией.



Слова бывшего футболиста, а ныне тренера приводит сайт телеканалов Футбол ½/3.

Так, Демьяненко отметил, что за родную землю украинцы будут умирать до последнего, Россия же, по его словам, не хочет жить цивилизованно и демократично.

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Также он заявил, что его друзья из РФ не звонят ему и не интересуются, как он. Хотя, как отметил 63-летний тренер, во времена СССР у них была крепкая дружба.

«То, что сегодня Россия вытворяет на нашей территории — это уничтожение украинского народа. Я думаю, они поплатятся за это.

Конечно, там люди зомбированные. Они не хотят жить нормально и идти вперед. Я удивлен тому, как россияне спокойно воспринимают нападение их государства на Украину. Я прошу вас уйти с нашей земли. Мы не хотим вас здесь видеть", — сказал Демьяненко.

Ранее форвард киевского Динамо Артем Беседин высказался о россиянах, поддерживающих войну против Украины.

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