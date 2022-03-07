Динамо начало финансирование больниц, где помогают раненым 7 марта, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Динамо поможет пострадавшим от российского вторжения (Фото:fcdynamo.com)

Киевское Динамо начало благотворительное финансирование больниц, помогающих раненым, пострадавшим в результате военного вторжения России в Украину.



Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

В сообщении отмечается, что из-за вооруженной агрессии России многие украинские города оказались на грани гуманитарной катастрофы — людям не хватает продуктов, воды, медикаментов.

В связи с этим Динамо начало реализацию гуманитарной программы помощи украинским больницам и проведет благотворительное финансирование больниц, где помогают раненым во время военных действий.

Кроме того, программа предусматривает финансовую поддержку детских домов.



Ранее сообщалось, что португальская Бенфика, за которую выступает украинец Роман Яремчук, собирает гуманитарную помощь для пострадавших от российского вторжения украинцев.

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