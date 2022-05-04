«Сложно понять, что в голове этих идиотов». В Десне рассказали о разрушениях черниговского стадиона 4 мая, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Стадион имени Ю. Гагарина (Фото:g-stadion.com.ua)

Менеджер черниговской Десны Дмитрий Дорошко рассказал о разрушениях стадиона имени Юрия Гагарина.

Эксклюзивной информацией спортивный функционер поделился в интервью программе Футбол NEWS.

Так, Дорошко рассказал, что стадион попадал под обстрел три дня подряд. По его словам, попадания были из разных видов оружия, включая авиационные налеты.

Видео дня

«Почему бомбили именно стадион — это сложно понять, что в голове этих идиотов. Чем мешал стадион? Даже не знаю, что на это ответить.

Также попал под обстрел: роддом, центр гемодиализа, отель в центре города. Целенаправленно разрушали гражданские объекты. Все воинские части в городе целые", — сказал Дорошко.

Сообщалось, что российские оккупанты во время своего пребывания возле Киева обстреляли спортивный комплекс Святошин, где до войны тренировались футболисты донецкого Шахтера.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.