«Сложно понять, что в голове этих идиотов». В Десне рассказали о разрушениях черниговского стадиона

4 мая, 17:06
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Стадион имени Ю. Гагарина (Фото:g-stadion.com.ua)

Стадион имени Ю. Гагарина (Фото:g-stadion.com.ua)

Менеджер черниговской Десны Дмитрий Дорошко рассказал о разрушениях стадиона имени Юрия Гагарина.

Эксклюзивной информацией спортивный функционер поделился в интервью программе Футбол NEWS.

Так, Дорошко рассказал, что стадион попадал под обстрел три дня подряд. По его словам, попадания были из разных видов оружия, включая авиационные налеты.

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«Почему бомбили именно стадион — это сложно понять, что в голове этих идиотов. Чем мешал стадион? Даже не знаю, что на это ответить.

Также попал под обстрел: роддом, центр гемодиализа, отель в центре города. Целенаправленно разрушали гражданские объекты. Все воинские части в городе целые", — сказал Дорошко.

Сообщалось, что российские оккупанты во время своего пребывания возле Киева обстреляли спортивный комплекс Святошин, где до войны тренировались футболисты донецкого Шахтера.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Чернигов Военное вторжение Стадион Война в Украине

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