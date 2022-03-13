Клуб Миколенко пожертвует большую сумму в поддержку Украины

13 марта, 14:56
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Эвертон планирует передать Украине около 1 млн евро (Фото:ФК Эвертон)

Эвертон планирует передать Украине около 1 млн евро (Фото:ФК Эвертон)

Английский Эвертон, за который выступает украинский футболист Виталий Миколенко, начал сбор денег для помощи Украине.

Клуб планирует выделить 300 тысяч евро, а также организовал кампанию, цель которой собрать еще 600 тысяч евро на гуманитарную помощь для Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Сбор начнется в воскресенье, 13 марта, во время матча Эвертона с Вулвергемптоном в рамках английской Премьер-лиги.

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«Картины трагедии, которая разворачивается в Украине, которые мы все видели, безумны. Это неправильно и ужасно. Мы с ужасом следим за новостями из Украины, где нападения подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе детей.

Мы стремимся сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку невинным жертвам российского вторжения в Украину. Мы все молимся о мире, но мы также полны решимости помочь гуманитарным усилиям прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Ущерб, который эта война наносит украинским семьям, ужасен", — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что португальская Бенфика, за которую выступает украинец Роман Яремчук, собирает гуманитарную помощь для пострадавших от российского вторжения украинцев.

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Теги:   Футбол Война в Украине Эвертон Английская Премьер-лига

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