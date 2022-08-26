Инициативу поддержали клубы УПЛ и игроки. Украинские ультрас создали благотворительный фонд Трибуна Героев 26 августа, 12:56 Фонд уже собрал данные о 98 семьях фанатов со всей Украины (Фото:standsofheroes.com)

Украинские ультрас создали благотворительный фонд Трибуна Героев, который будет помогать семьям погибших на войне против России фанатов.



Инициативу уже поддержали клубы украинской Премьер-лиги и футболисты национальной сборной, звезды спорта и шоу-бизнеса, а также другие известные личности.

Среди них — Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег Фагот Михайлюта, Александр Фоззи Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Виктор Вацко.

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Фонд уже собрал данные о 98 семьях фанатов со всей Украины, которые отдали жизни за свою страну.

Поддержать фонд можно на его официальном сайте — standsofheroes.com.

Ранее спортивный комитет Украины создал ресурс о спортсменах, которые погибли во время войны от рук российской армии.

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