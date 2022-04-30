«Символ возрождения Чернигова». Украинский футбольный клуб впервые после начала войны провел тренировку в родном городе — видео 30 апреля, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Перед тренировкой поле расчистили от обломков (Фото:ФК Чернигов)

Футбольный клуб Чернигов, выступающий во Второй лиге, впервые после вторжения России в Украину провел тренировку на родном стадионе.

Перед началом тренировки футболистам пришлось расчистить поле от обломков, после чего они провели двустороннюю игру, в которой приняли участие и тренеры команды, сообщает клуб в официальном аккаунте в Instagram.

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"Данная тренировка - настоящий символ возрождения Чернигова, футбола в нашем городе и черниговских тигров", - говорится в посте.



Ранее сообщалось, что на разрушенном оккупантами стадионе Десны в Чернигове впервые после бомбардировок сыграли в футбол.

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