«Символ возрождения Чернигова». Украинский футбольный клуб впервые после начала войны провел тренировку в родном городе — видео
Перед тренировкой поле расчистили от обломков (Фото:ФК Чернигов)
Футбольный клуб Чернигов, выступающий во Второй лиге, впервые после вторжения России в Украину провел тренировку на родном стадионе.
Перед началом тренировки футболистам пришлось расчистить поле от обломков, после чего они провели двустороннюю игру, в которой приняли участие и тренеры команды, сообщает клуб в официальном аккаунте в Instagram.
"Данная тренировка - настоящий символ возрождения Чернигова, футбола в нашем городе и черниговских тигров", - говорится в посте.
Ранее сообщалось, что на разрушенном оккупантами стадионе Десны в Чернигове впервые после бомбардировок сыграли в футбол.
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