«Сердце болит, я не мог поступить иначе». Футболист сборной Польши объяснил, почему покинул российский клуб

24 марта, 13:43
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Гжегож Крыховяк перешел из Краснодара в АЕК (Фото:Гжегож Крыховьяк via Instagram)

Гжегож Крыховяк перешел из Краснодара в АЕК (Фото:Гжегож Крыховьяк via Instagram)

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк заявил, что решил расторгнуть контракт с российским Краснодаром из-за военного вторжения РФ в Украину.

Крыховяк признался, что решение покинуть российский клуб было непростым, однако он не мог поступить иначе, сообщает Meczyki.pl.

"С самого начала войны я внимательно следил за происходящим в Украине. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными.

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Там гибнут обычные люди, гибнут дети, и со стороны это очень тяжело увидеть. Сердце болит, я не мог поступить иначе. Вот почему я решил, что должен уйти.

Протест? Я не хочу так называть. Я внутренне решил, что это просто необходимо. Это был вопрос моего морального и личного решения», – заявил Крыховяк.

Покинув Краснодар, Крыховяк на правах аренды перешел в греческий АЕК.

Ранее звездный форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски заявил, что поляки больше ощущают войну в Украине, чем другие страны.

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Теги:   Футбол Сборная Польши Краснодар

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