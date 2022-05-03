«Тогда будет еще веселее». Легенда Динамо призвал ужесточить санкции против спортсменов из России и Беларуси 3 мая, 11:39 Цей матеріал також доступний українською Александр Хацкевич (Фото:ФК Динамо)

Легенда киевского Динамо Александр Хацкевич призвал ужесточить санкции против спортсменов из России и Беларуси.

Слова бывшего футболиста, а ныне тренера приводит Наша Ніва.

«Правильно, что против российских и белорусских спортсменов ввели такие санкции, нужны еще более строгие меры.

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Если это московская команда, она должна играть только в Москве, Рязанская — только в Рязани, тогда в спорте будет еще веселее. Пусть они вообще не смогут выехать за пределы области", — сказал Александр.

В то же время Хацкевич признался, что не думает, что новые санкции заставят кого-то из спортсменов России и Беларуси говорить о войне. По его словам, если за два месяца вооруженного конфликта они так и не высказались, то вряд ли что-то уже изменится.

Также легенда Динамо обратил внимание на то, как украинские спортсмены поднялись и пошли с оружием в руках защищать свою страну. Как отметил Александр, они уже отошли от советского наследия.

Ранее Хацкевич рассказал, что его родители считают, что Киев бомбят бандеровцы и нацисты.

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